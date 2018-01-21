Российский космонавт полетал в невесомости на пылесосе

Фото: Скриншот видео из сообщества «Космонавт Антон Шкаплеров»

Командир 55-й экспедиции Международной космической станции Антон Шкаплеров полетал на пылесосе по МКС. Видео опубликовано в посвященном космонавту сообществе во "ВКонтакте".

"Тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки... пора провести летные испытания пылесоса", — рассказал россиянин.

На фоне звучит песня I Believe I Can Fly ("Я верю, что могу летать") Ар Келли.

Возглавляемая Шкаплеровым экспедиция стартовала 17 декабря прошлого года. В состав основного экипажа также вошли американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи, сообщает "Лента.ру".