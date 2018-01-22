Волонтеры тюменского этапа Кубка мира по биатлону прошли квест и личностные тренинги

Фото: ЦСП72

150 волонтеров, которые будут задействованы на тюменском этапе Кубка мира по биатлону, прошли обучение на базе Областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель спортивного волонтерского направления Тюменской области Наталья Неустроева, обучение проводили тренеры, волонтеры со стажем, имеющие опыт участия в спортивных соревнованиях международного уровня.

"Ребята участвовали в тренингах по межкультурной коммуникации, командообразованию, проводили игры на сплочение. Также будущие волонтеры этапа Кубка мира по биатлону прошли квест, который научил их ориентироваться на территории "Жемчужины Сибири"", - рассказала Наталья Неустроева.

Один их тренеров Станислав Колмаков учил ребят межличностному общению. "Проводил тренинг для будущих волонтеров финального этапа Кубка мира по биатлону. Уже марте этого года Тюмень примет биатлонистов со всего мира. Спасибо всем за активность. Вы -лучшие", - говорится на личной странице Станислава в соцсетях.

Фото: Stas Sauer vk.com

В рамках обучающей смены состоялась также презентация новой формы для волонтеров.

Напомним, всего на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени будет задействовано 200 волонтеров, 50 из которых – иногородние. Для приезжих ребят отдельный тренинг организуют непосредственно перед началом соревнований.

Любовь Голышева