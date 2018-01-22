До "сердца Тюмени" на набережной снова добрались вандалы

Один из арт-объектов "Я люблю Тюмень" пострадал от рук вандалов. Сердце, установленное у городской набережной, демонтировали и отправили на ремонт.

В тюменских соцсетях горожане делятся фотографиями конструкции, оставшейся без фигуры сердца. Как выяснилось, не обошлось без хулиганства. Начальник службы заказчика ЦАО Камиль Камиуллин рассказал, что в выходные до объекта добрались вандалы, повредившие городское украшение. Он отметил, что за последние полгода это уже второй случай. Восстановленную фигуру вернут на законное место в ближайшее время.

Отметим, что инсталляции с признанием в любви к Тюмени уже неоднократно повреждали хулиганы.

Николай Ступников