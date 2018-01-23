О профилактике гриппа и ОРВИ расскажут по горячей линии

фото ИА "Тюменская линия"

На вопросы о профилактике гриппа и ОРВИ ответят специалисты центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области по горячей линии с 22 января по 5 февраля.

Как сообщает пресс-служба центра гигиены и эпидемиологии региона, бесплатную консультацию по вопросам прививок, правил ношения маски, рекомендаций по обращению за медицинской помощью, рекомендаций для родителей, как уберечь детей в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, можно получить по следующим контактам: 567-990 доб. 3721, 3723 для жителей Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов.

По телефону: (3456) 24-01-05 для жителей Тобольска, Тобольского, Вагайского, Вагайского, Уватского и Ярковского районов.

По телефону: (34551) 2-32-84 для жителей Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Сорокинского, Казанского и Сладковского районов.

По телефону: (34542) 9-03-26 для жителей Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, Упоровского, Юргинского и Ялуторовского районов.

Жители Голышмановского, Аромашевского, Омутинского, Бердюжского и Армизонского районов смогут получить консультацию эпидемиологов по телефону: (34546) 2-53-01.