Программа "Квартира для бюджетника" продолжит свою работу в 2018 году

Программа «Квартира для бюджетника». Фото ИА "Тюменская линия"

Постановление, утверждающее муниципалитеты и сферы деятельности организаций бюджетной сферы, работникам которых предоставляются субсидии на приобретение жилья в 2018 году, подписал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Воспользоваться этой мерой государственной поддержки смогут сотрудники сфер образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, занятости населения в Тюмени и Тобольске. В областном бюджете на текущий год на эти цели предусмотрено более 300 млн рублей.

Напомним, эта программа стартовала в 2011 году. За семь лет 4 тыс. 322 работника бюджетной сферы смогли улучшить жилищные условия и решить свой квартирный вопрос.