Сведения о проектах долевого строительства появятся на одном портале

minstroyrf.ru

Застройщики, привлекающие денежные средства участников долевого строительства в строительство многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, обязаны теперь подавать проектные декларации в электронном виде, заверив их электронной цифровой подписью.

Как сообщает пресс-служба Минстроя России, заработала информационная система "Проектные декларации долевого строительства". В системе будут отражены все сведения о проектах долевого строительства.

С 28 января 2018 года все застройщики через данный ресурс должны будут подавать проектные декларации в электронном виде, заверив их электронной цифровой подписью. Система также позволит оперативно вносить в них изменения в случае смены сведений о застройщике или об объекте долевого строительства, а также отправлять эти данные в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий госконтроль в области долевого строительства, и в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Ранее можно было подавать такие документы лишь в печатном виде.

Проектные декларации смогут подавать и те застройщики, которые только планируют получить разрешение на привлечение средств дольщиков, и те, кто уже работает в сфере долевого строительства.

Разработанный сайт структурирует и упростит порядок взаимодействия всех профессиональных участников рынка долевого строительства, повысит эффективность контроля за соблюдением норм законодательства о долевом строительстве, а также позволит Минстрою России осуществлять мониторинг работы уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ.