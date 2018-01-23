В Тобольске открыта горячая линия по обороту новых денежных купюр

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Сотрудники центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области на вопросы по вводу в обращение купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей по горячей линии ответят жителям Тобольска, Тобольского, Вагайского, Уватского и Ярковского районов с 22 по 26 января с 9 до 15 часов.

Специалисты по защите прав потребителей проконсультируют по обращению купюр 200 и 2 тыс. рублей, приему ветхих купюр, отказам в оплате мелкими монетами и банковской картой.

Консультация по телефону: 8 (3456) 24-01-05, сообщает администрация Тобольского муниципального района.