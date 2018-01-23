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В Тюмени стартует третий поток международной программы "ScaleUp"

12:27 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Третий поток международной программы развития для действующих предпринимателей "ScaleUp" запускает Тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 24 января. Главной целью программы является развитие действующих предпринимателей  региона.

Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, ScaleUp включает в себя четыре блока: интерактивные занятия — это знания, мини-конференции — это связи, наставничество реальных предпринимателей — это личный ментор и StartupHuddle – это ценные советы.

Продолжительность программы девять месяцев. Количество участников в потоке –15 человек. По итогам обучения участники получат возможность прирасти в своем бизнесе минимум на 50%, получат освещение в региональных СМИ, приобретут более 200 новых контактов и личного бизнес-наставника.

Одно из главных достижений прошлых потоков – прирост оборота бизнеса в среднем на 61%. В случае заинтересованности подробную информацию об условиях участия можно узнать у руководителя проекта в Тюмени – Наиля Хакимова, телефон: +7 (904) 496-60-80. Посмотреть наставников программы, подать заявку самостоятельно и стать слушателем программы можно на региональной странице проекта.

Более подробная информация о программе "ScaleUp" в презентации по ссылке.

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Теги: образование , предприниматели

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