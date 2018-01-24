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За развитие бизнеса на Урале взялся новый директор по продажам

18:38 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

Александр Малов назначен директором по продажам на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале. За плечами нового топ-менеджера восьмилетний опыт работы в сфере маркетинга, продаж и обслуживания. 

До назначения в Уральский филиал Александр Малов работал руководителем по коммерции в Абаканском региональном отделении "МегаФона". С переездом увеличились география и масштаб задач.

"Уральский рынок отличается высокой конкуренцией – сразу шесть операторов мобильной связи борются за доверие жителей региона. Поэтому перед новым топ-менеджером стоит амбициозная цель по привлечению и удержанию клиентов, формированию имиджа "МегаФона" как оператора №1 для общения, предлагающего удобные решения и интернет-сервисы для жизни", – отмечает директор компании "МегаФон" на Урале Валерий Величко.

В приоритете "МегаФона" будет наличие доступных тарифов для пользователей смартфонов и планшетов, разработка уникальных цифровых услуг, способных превратить смартфон в универсального помощника почти в любой ситуации – от оплаты услуг и просмотра фильмов до контроля детей или перемещений близких.   

"Никакого флирта, только серьезные отношения. Эту фразу можно назвать девизом в работе на новой должности. Главное для меня – сделать "МегаФон" долгосрочным партнером клиентам, чтобы однажды, сделав выбор в пользу оператора, человек оставался с нами надолго и был доволен высоким качеством услуг, скоростью интернета, уровнем обслуживания и ассортиментом возможностей, которые открывает мир телекома", – отмечает Александр Малов.

Александр Малов родился 16 июля 1989 года. Окончил Томский государственный университет по специальности "Инновационный маркетинг".

В начале карьеры занимался маркетингом и прямыми продажами в малых инновационных предприятиях города Томска. В октябре 2011 года устроился на должность менеджера по маркетингу и рекламе в компании "МегаФон". Спустя два года стал руководителем по продажам и обслуживанию Томского регионального отделения оператора. В июне 2015 года назначен руководителем по коммерции Абаканского регионального отделения "МегаФона".

С января 2018 года вступил на должность директора по продажам на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале.

Видеовизитка Александра Малова

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Теги: МегаФон

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