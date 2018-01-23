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Жительница Бердюжья сожгла сарай, пытаясь обогреть домашних животных

12:38 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
МЧС России по Тюменской области

Три пожара зарегистрировано на территории Голышмановского и Бердюжского районов за первые дни холодов.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области, в Голышманово загорелись надворные постройки на ул. Победы. Горели баня, сарай и дровенник на общей площади 36 кв. м. Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительной печи в бане.

На ул. Пономарева произошло короткое замыкание электрической проводки в комнате жилого дома, в результате чего воспламенились деревянные конструкции оконного блока. Хозяин дома самостоятельно ликвидировал загорание.

Огнеборцам с. Бердюжье поступил сигнал о пожаре в надворных постройках. На момент прибытия первого подразделения наблюдалось открытое горение строений с переходом огня на жилой дом, общая площадь пожара составила более 300 кв. м. Причиной столь серьезных последствий послужил электрический обогреватель, который хозяйка включила для обогрева домашних животных от мороза.

Сотрудники МЧС просят жителей области соблюдать меры пожарной безопасности. Особое внимание уделять контролю за состоянием электрооборудования и печного отопления. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных их частей. Если эти части соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь несколько раз в день по 1,5 часа.

При размещении в надворных постройках обогревателей или инфракрасных ламп, важно ограничить возможность контакта животных и птицы с проводами, высота  расположения инфракрасного обогревателя должно составлять 500-1000 мм от пола с подстилкой.

Не стоит оставлять детей без присмотра, курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги: Бердюжский район , Голышмановский район , пожар

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