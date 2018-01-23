На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в 40-градусный мороз сломался пассажирский автобус

gibdd.ru

Поломка рейсового автобуса произошла на 730 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе 22 января.

22 пассажирам автобуса оказали помощь, никто не пострадал, сообщает региональное управления ГИБДД.

У транспортного средства произошел разрыв ремня газораспределительного механизма. Инспекторы ДПС организовали пересадку пассажиров в другой попутный автобус и не дали замерзнуть.

За последние два дня полицейские оказали помощь более 40 водителям, у которых возникли проблемы на трассах в сильные морозы.