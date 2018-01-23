Антона Шипулина и Сергея Устюгова не пустили на Олимпиаду

Сергей Устюгов, фото olympic.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова к Пхенчхану-2018, сообщает Олимпийский комитет России.

"Эти спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются "чистыми" спортсменами, - сказал первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют".

Станислав Поздняков, фото olympic.ru

По его словам, Олимпийский комитет России изначально исходил из незыблемого права всех "чистых" спортсменов принять участие в Олимпийских играх. "К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта. Мы сегодня направляем в адрес МОК официальное письмо с запросом относительно конкретных причин, по которым лидеры российских сборных команд по ряду видов спорта не включены в список потенциальных участников Олимпийских игр. В соответствии с решениями Исполкома, МОК обладает исключительным правом приглашать или не приглашать тех или иных спортсменов. Вместе с тем, эти причины должны быть обоснованы и разъяснены спортсменам", – рассказал Станислав Поздняков.

Антон Шипулин, фото biathlonrus.com