Тюменцы могут стать донорами

Фото пресс-службы Станции переливания крови

День донора пройдет на Тюменской областной станции переливания крови (ул. Энергетиков, 35) 25 января с 8 до 13 часов.

Как сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета, подобные акции тюменские врачи устраивают обычно осенью и в начале года. Как раз в эти дни учреждения здравоохранения, оказывающие экстренную помощь пациентам, особенно нуждаются в донорской крови.

В Тюменском государственном медицинском университете традиции донорства заложены основателями вуза, их активно поддерживают профессоры, студенты и выпускники. Активное участие в этом принимает "Ассоциация выпускников Тюменского ГМУ".

Почетный донор России, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Станислав Муравьев сдает кровь 38 лет. Станцию переливания крови посещает два раза в год, свою миссию считает почетной и старается привлекать к этому коллег и друзей. Он подчеркивает, что необходимость в донорской крови есть всегда, особенно в акушерстве, травматологии и онкогематологии. Зачастую дефицит ощущается в начале года, во время затяжных новогодних каникул, сопровождаемых традиционно различными ЧП и травмами.

"Донор всегда должен следить за своим здоровьем: наличие вредных привычек не приветствуется", – напоминает доктор Муравьев.