МЧС предупреждает тюменцев о сорокаградусных морозах

Фото ИА "Тюменская линия"

Понижение температуры воздуха до -40 -43 градусов по Цельсию ожидается на юге Тюменской области 23 и 24 января. На сайте регионального управления МЧС опубликован прогноз Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пожарные предупреждают, что в морозы повышаются риски возникновения пожаров. Гражданам необходимо быть внимательными при растопке печей и при использовании обогревателей.

Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, необходимо использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, запрещается использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы .

Владельцам автомобилей следует помнить, чтобы не лишиться авто в результате возгорания, прогревать его необходимо только под присмотром и разрешенными способами.

Обслуживающему персоналу зданий и учреждений от руководства до сторожей также необходимо быть особенно внимательными. Контроль пожарного состояния объектов должен быть усилен.