Проект "Ключ к жизни" дает шанс на выздоровление восьмилетнему тюменцу

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В рамках благотворительного проекта социального партнерства "Ключ к жизни" выделены средства на лечение тюменца - 8-летнего Роберта. Он уже несколько лет сражается с тяжелой болезнью, у него вторичный миелобластный лейкоз.

Были испробованы разные схемы лечения. В 2017 году проведена пересадка костного мозга, но, к сожалению, болезнь не отступает. Санкт-Петербургские врачи подобрали препарат, который начал помогать мальчику. Дорогостоящее лекарство нового поколения не входит в программу государственных гарантий и не может быть оплачено за счет бюджетных средств, поэтому его оплатили за счет проекта "Ключ к жизни".

Как рассказала мама Роберта – Наталья Юрьевна, сын ходит в школу. "Многие окружающие даже не догадываются о нашей проблеме. Он общается со сверстниками, гуляет, делает уроки. Живет! Я благодарна всем, кто поддерживает нас и благотворительный проект "Ключ к жизни", - отметила Наталья.

Часть средств, необходимых для приобретения этого препарата, была направлена из благотворительной программы ООО "РН-Уватнефтегаз". В 2017 году благодаря "Ключу к жизни" удалось приобрести необходимые лекарства для маленьких пациентов на сумму более 5 млн рублей.

Напомним, "Ключ к жизни" стартовал по инициативе губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Проект дает возможность оперативно помогать тяжело больным ребятишкам, оказывать им дополнительную поддержку сверх программы государственных гарантий, отправлять их на лечение в зарубежные клиники.

Поддержать детей, нуждающихся в лечении и реабилитации можно прямо сейчас. Достаточно отправить SMS-сообщение на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей, сообщает пресс-служба Ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество", координатора благотворительного проекта социального партнерства "Ключ к жизни".