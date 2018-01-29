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Фотовыставка "Мир красок" откроется в Ялуторовском доме природы

19:01 28 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фотовыставка "Мир красок". Фото Ялуторовского музейного комплекса

Фотовыставка "Мир красок" откроется в музее "Дом природы" структурного подразделения Ялуторовского  музейного комплекса 30 января. Автор работ - сотрудник отдела охраны окружающей природной среды Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование" Евгений Баянов.

Как сообщают организаторы выставки, Евгений не является профессиональным фотографом, а снимает природные объекты во время полевых работ, находясь в командировках в разных уголках страны. Фотовыставка посвящена не только природе Прибайкалья и верховьев Лены, но и людям, которые  здесь живут.  Иркутская область славится на весь мир уникальным озером Байкал. Огромное количество туристов стекаются к его берегам, привлеченные неповторимыми видами этого замечательного озера. Растительный и животный мир региона богат и разнообразен.

Фотографии, представленные на выставке, сняты во время работы на участке строящегося газопровода "Сила Сибири", который проходит по северной части Иркутской области. Выставка продлится до конца февраля.

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Теги: фотовыставка

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