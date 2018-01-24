Пермского водителя осудят за смертельное ДТП под Тюменью

фото прокуратуры Тюменской области

Водителя из Пермского края осудят за ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в июле 2017 года пермяк на грузовом седельном тягаче двигался по трассе Тюмень - Боровский - Богандинский. Во время обгона он создал опасность двигавшемуся навстречу Daewoo Nexia. Водитель Daewoo вынужден был съехать на правую обочину, но произошел занос. Машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим седельным тягачом.

В результате происшествия водителя и пассажира Daewoo с заднего сиденья выбросило из салона и они погибли. Находившийся же на переднем сиденье пассажир, пристегнутый ремнем безопасности, получил легкий вред здоровью.

Пермяк свою вину в ДТП не признал. Материалы дела направлены в Тюменский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.