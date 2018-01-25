Двух тюменских правоохранителей наградили за безупречное несение службы

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Награды полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских вручили двум тюменским правоохранителям 24 января.

За безупречное исполнение служебного долга, высокий профессионализм, высокие показатели в деле укрепления законности и правопорядка, успешное выполнение задач повышенной сложности объявлена благодарность заместителю начальника отдела штаба регионального управления МВД подполковнику внутренней службы Анастасии Федотовой и благодарственное письмо командиру взвода полка ДПС ГИБДД капитану полиции Валерию Уткину.

Награды передал главный федеральный инспектор Андрей Руцинский, который принял участие в работе расширенной коллегии управления Министерства внутренних дел России по Тюменской области.