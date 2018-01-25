Девушки обошли юношей на Кубке Тюменской области по автомодельному спорту

Дворец творчества и спорта «Пионер»

Воспитанница Дворца творчества и спорта "Пионер" Юлия Самойленко одержала победу в соревнованиях в классе ТС-10 сток на третьем этапе Кубка Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей (закрытая трасса). Соревнования прошли в спорткомплексе "Юность" в Ишиме.

Борьбу за медали вели 37 спортсменов из Тюмени, Омска, Златоуста, Миасса, Челябинска, Ишима, Екатеринбурга, Снежинска, Озерска, Ноябрьска. Итоги соревнований подвели в личном зачете в пяти номинациях. Помимо Юлии Самойленко в классе ТС-10 сток на пьедестал поднялись Татьяна Зворкая из Златоуста и Федор Геркула из Ноябрьска.

В этом же классе среди взрослых первенствовал хозяин трассы Дмитрий Каргополов. Второе место занял омич Артем Святошенко, бронза у Александра Михайличенко из Миасса. В классе GT-10 Александр был более удачлив и занял первое место. Второе место у Юлии Самойленко, третье занял Артем Москвин из Омска.

В классе F-1 первое место занял представитель ЦМИТ "Техноскаут" Глеб Колесов, вторым стал местный моделист Александр Костин. В классе РЦЕ-12 победу одержал Денис Коэмец из Омска. Второй и третий результаты показали тюменцы Александр Золотавин и Андрей Самойленко. Победителей и призеров соревнований наградили спортивными медалями и дипломами, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".