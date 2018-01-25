В жилом доме по улице Большевиков в Тюмени восстановлена подача тепла

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Нарушения теплового режима в жилом доме № 10 по ул. Большевиков в Тюмени оперативно устранили работники Урало-Сибирской теплоэнергетической компании и специалисты городской администрации.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Владимир Кильтау, который на месте проконтролировал ход работ, нарушения в доме произошли из-за того, что в соседнем административном здании были несанкционированно установлены насосы на обратном трубопроводе. "Специалисты проанализировали ситуацию и приняли первоочередные меры, в том числе прекратили работу несанкционированно установленных насосов. Сейчас выполняются необходимые дополнительные мероприятия. Вечером 24 января тепловой режим в доме нормализуется", - сказал он.

Аварийную ситуацию в доме № 10 по ул. Большевиков выявили утром 24 января в ходе мониторинга социальных сетей, где жильцы написали в сообщениях о низкой температуре воздуха в квартирах.

По словам Владимира Кильтау, специалисты отрегулировали работу теплосети и установили дополнительное оборудование. Это позволит в дальнейшем избежать повторения подобных ситуаций.

"Должностные лица управляющей компании и сетевой организации, не принявшие своевременных мер для обеспечения нормального теплового режима в жилом доме, будут привлечены к ответственности", - подчеркнул директор департамента городского хозяйства.

По сообщению в соцсети, в особенно сложном положении оказалась проживающая в одной из квартир дома № 10 по ул. Большевиков пожилая женщина. Утром 24 января ее посетили представители органов социальной защиты.

Как рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель директора Тюменского областного геронтологического центра Светлана Малахова, выяснилось, что вместе с пожилой тюменкой в квартире проживают ее дочь с мужем, которые обеспечивают ей достойный уход. "От нашего предложения временно разместить пенсионерку в социальном учреждении или направить к ней соцработника отказалась вся семья - потребности в этом нет. Тем не менее, в случае необходимости мы готовы оказать оперативную помощь", - сказала Светлана Малахова.

﻿ Фото пресс-службы администрации Тюмени 1 /

Евгений Бабенко