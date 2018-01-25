up

25.01.2018 четверг

USD 56,3888

EUR 69,4484

В Тюмени -24..-26 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские математики признаны победителями межрегионального турнира

14:16 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото molpred13.ru

Ученики областной физико-математической школы вернулись с победой с межрегионального турнира математических боев "Вектор знаний", который проходил в Челябинске. Тюменцы завоевали дипломы I, II, III степеней в Малахитовой и Ониксовой группах, а команда "7.2" признана абсолютным победителем турнира.

Участниками турнира были 50 команд 5–7 классов из Челябинска, Уфы, Саратова, Тюмени, Екатеринбурга, Озерска, Снежинска, Магнитогорска, Режа и Верхней Пышмы. Программа турнира включала математические бои, личную и командную олимпиады. Судьями выступили преподаватели вузов, которые являются составителями всероссийских и областных предметных олимпиад школьников.

"Математический бой — это соревнование двух команд в решении математических задач. Оно состоит из двух частей. Сначала команды получают условия задач. По истечении 2,5 часов начинается сам бой, когда команды в соответствии с правилами рассказывают друг другу решения задач: одна предлагает решение, другая оппонирует его (ищет в нем ошибки или недостатки) или предлагает свой вариант, если у соперников его нет. Бой состоит из нескольких раундов, в начале каждого из них одна из команд вызывает другую на задачу, решения которой еще не рассказывались. Затем соперники отвечают на вызов", - рассказала  член общественного совета при департаменте образования Тюменской области Дина Горковец.

Добавим, что задачи математических боев не изучают в рамках школьной программы, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: образование , турнир , физико-математическая школа

Последние новости

14:49 В Тюмени с бывших полицейских взыскали сумму взяток
14:38 Дороги на Ямале отремонтируют в рамках программы "Сотрудничество"
14:27 Как создается аромат, тюменцам расскажет "Парфюмер"
14:16 Тюменские математики признаны победителями межрегионального турнира
14:05 Бердюжские полицейские изъяли марихуану
13:54 Тюменцев приглашают стать героями рубрики "ГТО в лицах"
13:43 Вкусно по-тюменски: фестиваль "Гигантов" в Ялуторовске готовит сюрпризы Фото
13:32 В Нефтеюганске мужчина за покупку снегохода подарил мошеннику большую сумму денег
13:21 Тюмень заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным центром трансплантологии
13:10 В Ярковском районе успешно сдают нормы ГТО
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Тюменские вузы активно участвуют в решении важных для региона задач, считает губернатор

Владимир Якушев: промышленность становится конкурентоспособной, если больше предприятий начинают работать на экспорт

Владимир Якушев: рабочая группа Госсовета выработает единый подход к развитию промышленности

Политика

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

В Тюмени начал работу избирательный штаб Владимира Путина

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

Экономика

Тюменская область наращивает производство молока

Теплотрассу в селе Уват капитально отремонтируют

Тарифы на электроэнергию для населения Западной Сибири останутся неизменными до июля 2018 года

Общество

Дороги на Ямале отремонтируют в рамках программы "Сотрудничество"

Как создается аромат, тюменцам расскажет "Парфюмер"

Тюменские математики признаны победителями межрегионального турнира

Спорт

Тюменцев приглашают стать героями рубрики "ГТО в лицах"

В Ярковском районе успешно сдают нормы ГТО

Биатлонистка Виктория Сливко стала бронзовым призером чемпионата Европы

Происшествия

В Тюмени с бывших полицейских взыскали сумму взяток

Бердюжские полицейские изъяли марихуану

В Нефтеюганске мужчина за покупку снегохода подарил мошеннику большую сумму денег
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+