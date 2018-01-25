Тюменские математики признаны победителями межрегионального турнира

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Ученики областной физико-математической школы вернулись с победой с межрегионального турнира математических боев "Вектор знаний", который проходил в Челябинске. Тюменцы завоевали дипломы I, II, III степеней в Малахитовой и Ониксовой группах, а команда "7.2" признана абсолютным победителем турнира.

Участниками турнира были 50 команд 5–7 классов из Челябинска, Уфы, Саратова, Тюмени, Екатеринбурга, Озерска, Снежинска, Магнитогорска, Режа и Верхней Пышмы. Программа турнира включала математические бои, личную и командную олимпиады. Судьями выступили преподаватели вузов, которые являются составителями всероссийских и областных предметных олимпиад школьников.

"Математический бой — это соревнование двух команд в решении математических задач. Оно состоит из двух частей. Сначала команды получают условия задач. По истечении 2,5 часов начинается сам бой, когда команды в соответствии с правилами рассказывают друг другу решения задач: одна предлагает решение, другая оппонирует его (ищет в нем ошибки или недостатки) или предлагает свой вариант, если у соперников его нет. Бой состоит из нескольких раундов, в начале каждого из них одна из команд вызывает другую на задачу, решения которой еще не рассказывались. Затем соперники отвечают на вызов", - рассказала член общественного совета при департаменте образования Тюменской области Дина Горковец.

Добавим, что задачи математических боев не изучают в рамках школьной программы, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.