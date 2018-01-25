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Тюменским семьям напоминают о возможности получения пособий из средств маткапитала

15:00 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Выплата пособий из средств маткапитала. Фото ИА "Тюменская линия".

Более 200 семей Тюменской области обратились в Пенсионный фонд за консультацией по поводу возможности получения ежемесячной выплаты на ребенка из средств материнского капитала. Одна семья из Абатского района подала соответствующее заявление, решение по нему будет принято в ближайшее время.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель управляющего ОПФР по Тюменской области Виталий Левенков. Он напомнил, что возможность получать ежемесячную выплату – это нововведение 2018 года.

"Право на выплату имеют семьи, у которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года. При этом доход семьи за последние 12 месяцев не должен превышать 16 тысяч 818 рублей на одного члена семьи, - рассказал он. - То есть родители могут подать сразу два заявления – на получение сертификата и на получение выплаты".

Фото ИА "Тюменская линия"

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а затем - на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно обратиться в Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты. Суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных от ПФР. Не учитываются при подсчете суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества. Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.

В случае положительного решения семья будет получать пособие из средств материнского капитала до достижения ребенком 1,5 лет. Размер его в 2018 году составит 10 тыс. 832 рубля.  При этом по прошествии года семье нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд.

"Первый выплатной период рассчитан на один год, после этого нужно вновь подать соответствующее заявление. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительство или ребенку исполнилось 1,5 года. При необходимости выплаты можно приостановить раньше", - рассказал Виталий Левенков.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые полгода, то выплата будет установлена с даты рождения ребенка. Если обратиться позднее 6 месяцев, то выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту жительства. Пенсионный фонд в течение месяца рассмотрит заявление, еще десять рабочих дней отводится на перевод средств. Деньги будут перечисляться на банковский счет гражданина.

Виталий Левенков добавил, что традиционно более 90% тюменских семей направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, поэтому вариант ежемесячной выплаты они не рассматривают.

За счет средств материнского капитала семьи также могут оплатить услуги детского сада, причем не только муниципального, но частного. При этом с 2018 года дожидаться исполнения ребенку, давшему право на получение сертификата, 3 лет не нужно. Важное условие – наличие лицензии у организации, ведущей образовательную деятельность. Средства маткапитала можно использовать и на старшего ребенка, если он посещает дошкольное учреждение или на другие платные образовательные услуги.   

Любовь Голышева

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Теги: Виталий Левенков , выплаты , материнский капитал

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