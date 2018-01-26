Соцвыплата в связи с рождением первенца станет дополнительной поддержкой тюменских семей

Тринадцать заявлений на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им полутора лет поступило в органы соцзащиты населения Тюменской области с начала 2018 года. Всего же с 1 января в регионе родилось чуть более 200 первых детей в семьях.

Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области Татьяна Тишенская.

Она подчеркнула, что цифра по количеству заявлений невысокая. "Считаю, что это очень маленькая цифра. Учитывая, что по прогнозам департамента здравоохранения в 2018 году в тюменских семьях родятся около семи тысяч первенцев, мы должны отработать по полной программе, проинформировать каждую семью о возможности получения дополнительного ежемесячного пособия", - отметила она.

Новая мера поддержки семей, в которых родились первенцы, введена в России с 1 января 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Выплата устанавливается на детей, рожденных после 1 января 2018 года, и предоставляется с учетом принципа адресности: учитываются доходы семьи. В Тюменской области пособие смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает 16 тыс. 818 рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составляет 10 тыс. 832 рубля.

"Если взять классическую семью – мама, папа и ребенок, то граница доходов семьи проходит на уровне 50 тысяч рублей в месяц. Планка по доходам установлена достаточно высокая, поэтому семей-получателей должно быть немало", - отметила Татьяна Тишенская.

Она напомнила, что при подаче заявления в течение полугода с момента рождения ребенка, пособие назначат с даты рождения малыша. Если же родители обратятся позднее шести месяцев, то пособие назначат с даты обращения.

Самый простой и доступный способ обратиться за выплатой – это электронный портал госуслуг, где можно заполнить форму заявления. Также можно обратиться также в любой филиал МФЦ. Если это сельская местность, то вопрос можно решить через социального работника и центр социального обслуживания. Решение о предоставлении выплаты принимается в течение 30 дней с момента подачи заявления.

Любовь Голышева