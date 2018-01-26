up

26.01.2018 пятница

USD 55,9288

EUR 69,458

В Тюмени -25..-27 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Соцвыплата в связи с рождением первенца станет дополнительной поддержкой тюменских семей

17:32 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати

Тринадцать заявлений на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения им полутора лет поступило в органы соцзащиты населения Тюменской области с начала 2018 года. Всего же с 1 января в регионе родилось чуть более 200 первых детей в семьях.

Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела социальных выплат департамента социального развития Тюменской области Татьяна Тишенская.

Она подчеркнула, что цифра по количеству заявлений невысокая. "Считаю, что это очень маленькая цифра. Учитывая, что по прогнозам департамента здравоохранения в 2018 году в тюменских семьях родятся около семи тысяч первенцев, мы должны отработать по полной программе, проинформировать каждую семью о возможности получения дополнительного ежемесячного пособия", - отметила она.

Новая мера поддержки семей, в которых родились первенцы, введена в России с 1 января 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина. Выплата устанавливается на детей, рожденных после 1 января 2018 года, и предоставляется с учетом принципа адресности: учитываются доходы семьи. В Тюменской области пособие смогут получать семьи, среднедушевой доход которых не превышает 16 тыс. 818 рублей. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составляет 10 тыс. 832 рубля.

"Если взять классическую семью – мама, папа и ребенок, то граница доходов семьи проходит на уровне 50 тысяч рублей в месяц. Планка по доходам установлена достаточно высокая, поэтому семей-получателей должно быть немало", - отметила Татьяна Тишенская.

Она напомнила, что при подаче заявления в течение полугода с момента рождения ребенка, пособие назначат с даты рождения малыша. Если же родители обратятся позднее шести месяцев, то пособие назначат с даты обращения.

Самый простой и доступный способ обратиться за выплатой – это электронный портал госуслуг, где можно заполнить форму заявления. Также можно обратиться также в любой филиал МФЦ. Если это сельская местность, то вопрос можно решить через социального работника и центр социального обслуживания. Решение о предоставлении выплаты принимается в течение 30 дней с момента подачи заявления.   

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: пособие , рождаемость , социальные выплаты

Последние новости

22:24 Половина билетов на тюменский этап Кубка мира по биатлону уже распродана Фото
19:30 Бывший капитан ФК "Тюмень" Андрей Павленко сыграл за "тигров"
19:18 Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс
19:05 ВТБ Капитал провел традиционный деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
18:45 МОК: российские флаги на трибунах Олимпийских игр разрешены
18:05 Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме
17:54 26 января - события дня
17:43 В Омутинском задержали мужчину с крупной партией марихуаны
17:32 Соцвыплата в связи с рождением первенца станет дополнительной поддержкой тюменских семей
17:21 В Федеральном центре нейрохирургии организовано проведение длительных ЭЭГ-мониторингов Фото
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс

Тюменские вузы активно участвуют в решении важных для региона задач, считает губернатор

Владимир Якушев: промышленность становится конкурентоспособной, если больше предприятий начинают работать на экспорт

Политика

Подготовка к выборам президента России в Тюменской области идет в штатном режиме

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

В Тюмени начал работу избирательный штаб Владимира Путина

Экономика

ВТБ Капитал провел традиционный деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе

Перегоны от Тобольска до Сургута станут двухпутными

В Тюменском районе откроется новый магазин-пекарня

Общество

26 января - события дня

Соцвыплата в связи с рождением первенца станет дополнительной поддержкой тюменских семей

В Федеральном центре нейрохирургии организовано проведение длительных ЭЭГ-мониторингов

Спорт

Половина билетов на тюменский этап Кубка мира по биатлону уже распродана

Бывший капитан ФК "Тюмень" Андрей Павленко сыграл за "тигров"

МОК: российские флаги на трибунах Олимпийских игр разрешены

Происшествия

В Омутинском задержали мужчину с крупной партией марихуаны

В Тюмени с бывших полицейских взыскали сумму взяток

Бердюжские полицейские изъяли марихуану
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+