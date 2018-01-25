В Тюмени с бывших полицейских взыскали сумму взяток

procrf.ru

Более 500 тыс. рублей взыщут с бывших полицейских в Тюмени по решению суда.

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил иск прокурора города и вынес решение о взыскании с бывших сотрудников дежурной части УМВД России по Тюмени - старшего оперативного дежурного и оперативного дежурного группы управления нарядами полученной ими взятки в сумме более 500 тыс. рублей.

Основанием для обращения прокурора в суд послужил вступивший в законную силу приговор Ленинского районного суда Тюмени от 22 сентября 2016 года, которым указанные лица были осуждены по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Одному из них был назначен штраф в размере 1,5 млн рублей, а другому – 1,3 млн рублей.

Как ранее сообщалось, полицейские с января 2014 года по август 2015 года за взятку передавали одной из тюменских предпринимательниц и ее сожителю, занимавшимся оказанием ритуальных услуг, сведения о смерти граждан на территории Тюмени. Общая сумма полученного ими незаконного вознаграждения составила 540 тыс. рублей. Кроме того, оперативный дежурный группы управления нарядами в феврале-ноябре 2015 года получил в качестве взятки еще 50,9 тыс. рублей за передачу аналогичной информации для другой ритуальной фирмы.

Прокуратура Тюмени обратилась в суд с иском, в котором потребовала взыскать солидарно с бывших полицейских в доход государства сумму полученной взятки 540 тыс. рублей, а с оперативного дежурного группы управления нарядами дополнительно еще и сумму взятки в 50,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ Тюменской области.