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Директор тюменской фирмы задолжал работникам восемь миллионов рублей

13:49 26 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Два уголовных дела по фактам невыплаты заработной платы направлено в суд в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, генеральный директор компании "Тюменьсвязьмонтаж" семь месяцев не платил заработную плату 75 работникам общества в полном объеме. Общая сумма долга по заработной плате составила более 8 млн рублей.

Аналогичная ситуация сложилась в фирме "МиллениумТрансСтрой". 50-летний подозреваемый три месяца не платил заработную плату 19 сотрудникам общества. Сумма долга по зарплате составила более 500 тыс. рублей.

В ходе следствия причиненный работникам ущерб возмещен, начисленная заработная плата выплачена. Подозреваемым грозит штраф.

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Теги: долги , невыплата зарплаты , прокуратура

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