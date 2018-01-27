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Студентка ТюмГУ выиграла грант на реализацию инклюзивного проекта

16:38 26 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Бибигуль Смагулова выиграла грант/фото ВКонтакте

Грант в размере 200 тыс. рублей на реализацию инклюзивного образовательного проекта "Будь с нами" выиграла студентка института психологии и педагогики ТюмГУ Бибигуль Смагулова. 

Грант присужден по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов, проводимого Федеральным агентством по делам молодежи, в номинации "Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития".

"Проект затрагивает одну из актуальных проблем современного общества: работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, – рассказала Бибигуль Смагулова. – Благодаря его реализации в 2018 году вожатые и члены студенческих педагогических отрядов молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" смогут приобрести необходимые знания и компетенции по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях загородных оздоровительных лагерей, что в свою очередь будет способствовать эффективной реализации программы "Доступная среда".

На Всероссийском конкурсе лидеров детских и молодежных объединений "Лидер XXI века", который проходил в  Казани, данный проект получил поддержку экспертов, которые подчеркнули особую его актуальность и важность реализации во всех образовательных организациях, осуществляющих деятельность по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: грант , инклюзивное образование , ТюмГУ

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