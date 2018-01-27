Три российских ресурса вошли в сотню наиболее посещаемых сайтов в мире

Фото - udemy.com

"ВКонтакте", Mail.ru и Yandex.ru вошли в сотню самых популярных сайтов в мире по итогам 2017 года. Об этом свидетельствует исследование Similar Web.

Абсолютным лидером по числу уникальных посетителей в прошлом году стал google.com, который посетили почти 27 млрд пользователей. Этот показатель превышает население Земли, поскольку число уникальных посетители рассчитывается за месяц и складывается в итоговый годовой показатель. Также отдельно учитываются посетители с ПК и мобильных устройств.

На втором месте расположился YouTube, у которого 22,9 млрд уникальных посетителей. Третьей стала соцсеть Facebook с показателем в 21,865 млрд пользователей.

В Топ-20 самых популярных также попали площадки электронной торговли, онлайн-энциклопедия, несколько китайских сервисов. На 61-м месте оказался российская соцсеть "ВКонтакте". Основной портал холдинга Mail.Ru Group разместился на 68-м месте. Российский поисковик Yandex.ru занял 82-е место. Еще несколько русскоязычных сайтов попали в мировой Топ-500.