Ветеранов тюменской геологии наградят юбилейной медалью

Уватский проект. Фото rosneft.ru

Юбилейной медалью, посвященной 70-летию тюменской геологии, будут награждены ветераны отрасли. Об этом на пресс-конференции, в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила заместитель губернатора Лариса Теплоухова.

"Правительство Тюменской области совместно с Сибирским научно-аналитическим центром запланировали проведение комплекса юбилейных мероприятий с участием ветеранов геологии, представителей нефтегазовых компаний, широкой общественности", - отметила она.

Ровно 70 лет назад состоялось событие, знаковое не только для нашего региона, но и для всей страны. 15 января 1948 года министр геологии СССР Илья Ильич Малышев подписал приказ об организации в составе Главнефтегеологии двух нефтеразведочных экспедиций – в Тюмени и в Новосибирске. Этот документ дал старт геолого-геофизическим исследованиям в Западной Сибири и положил начало истории тюменской геологии.

Именно с 1948 года начался славный путь покорителей Севера – настоящих героев своего времени, отважных романтиков, которые ехали "за туманом и за запахом тайги", не боялись рисковать, добывая из-под земли все новые богатства, несмотря на суровый климат и непростые бытовые условия. На тюменской земле были открыты несколько сотен месторождений нефти, газа и газоконденсата. Среди них – уникальные - Уренгойское, Самотлорское, Приобское, Русское, Заполярное, Ямбургское. За 70 лет был создан мощный производственный комплекс, благодаря которому и сейчас есть возможность не только обеспечивать углеводородами Россию, но и экспортировать нефть и газ в зарубежные страны.

Имена первооткрывателей и их трудовые подвиги, как убежден генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра Анатолий Брехунцов, не должны быть забыты. "Сегодня, к сожалению, мало кто помнит имена руководителей Мегионской нефтеразведочной экспедиции, которая с 1965-го по 1970 прирастила запасы нефти на 4 млрд тонн. В отдельные годы приросты запасов этого коллектива составлял 700 млн тонн. Это больше, чем сегодня открывает новых запасов вся страна, - отметил прославленный тюменский геолог. - Мало кто помнит, что главным геологом Уренгойской нефтегазоразведочной экспедиции в 1960-1970 годах был Власов. А именно в эти годы уренгойские геологи увеличили запасы газа на 5 трлн кубометров. Тазовская НГРЭ за эти же годы – на 5,5 трлн кубометров".

В юбилейный для тюменской геологии год, по словам Анатолия Брехунцова, выйдет книга , посвященная 70-летию тюменской геологии, которая сделает многие из забытых имен известными. В конце лета в Тюмени откроют сквер Героя Социалистического труда Льва Ровнина, утвердят проект монумента "Первооткрывателям".

Главные праздничные события юбилейного года пройдут в апреле и будут приурочены ко Дню геолога, однако насыщенным обещает быть весь год. Запланировано проведение научно-практических конференций, тематических выставок, фестивалей, спортивных соревнований, геологической олимпиады среди школьников и других мероприятий. Уже стартовал конкурс детских рисунков "Профессия геолог", а специалисты департамента организационно-издательской деятельности НАО "СибНАЦ" работают над книгой, которая обещает стать полнейшим источником информации об освоении Тюменского Севера для будущих поколений.

Борис Олейник