Игорь Холманских отметил снижение преступности в Тюменской области

admtyumen.ru

Рабочий визит в Тюменскую область полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских начал с совещания с руководителями правоохранительных органов региона, на нем рассмотрели результаты работы по обеспечению правопорядка в 2017 году и задачи на 2018 год.

Участие в совещании принял губернатор Владимир Якушев, а также главный федеральный инспектор по региону Андрей Руцинский, прокурор области Владимир Владимиров, начальник управления МВД Юрий Алтынов, начальник регионального управления ФСБ Игорь Кочнев, руководители других силовых органов и ведомств.

Полпред президента отметил позитивные тенденции в противодействии преступности, защите здоровья и жизни людей. "За прошедший год удалось изменить криминогенную обстановку в области к лучшему. Уровень преступности снижается, количество совершенных преступлений сократилось практически на четыре процента", - отметил Игорь Холманских.

По мнению полномочного представителя президента, успеха удалось достичь благодаря скоординированной работе органов власти и правоохранительных структур, позитивно на обстановку влияет и реализация трех государственных программ в этой сфере, которые финансируются из областного и муниципального бюджетов.

"В результате спокойней стало на улицах и в общественных местах, количество преступлений здесь уменьшилось почти на десять процентов, - это максимальное снижение в Уральском федеральном округе", - подчеркнул Холманских. Он выделил еще несколько положительных моментов - снижение количества умышленных убийств и фактов причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж. Активизирована работа по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Меньше стало погибших в ДТП, многое сделано для защиты трудовых прав граждан.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев доложил полпреду о задачах, на которых сосредоточено внимание в 2018 году. "Вопросы безопасности — одни из самых важных. Благодаря общим усилиям правоохранительных органов, прокуратуры, региональных и муниципальных властей год прошел без серьезных происшествий. Это вселяет определенный оптимизм. Однако мы понимаем, что не время расслабляться, и ни в коем случае нельзя ослаблять усилия в борьбе с преступностью", - высказался глава региона.

Владимир Якушев сообщил, что для безопасности жителей региона сохранены и реализуются с достаточным финансированием три областные государственные программы, которые доказали свою эффективность, - "Профилактика правонарушений", "Повышение безопасности дорожного движения", "Антинаркотическая программа".

"Нам предстоит выработать дополнительные меры по улучшению ситуации на дорогах. На особом контроле остаются вопросы противодействия наркотикам, профилактика подростковой преступности, борьба с проявлениями коррупции. Мы продолжим наводить порядок в сфере трудовых отношений, устранять нарушения с заработной платой, контролировать сферу жилищного строительства, продолжим отстаивать права дольщиков, представителей льготных категорий, других граждан на качественное, комфортное и, главное, безопасное жилье. Здесь еще есть над чем поработать", - сказал губернатор.

Владимир Якушев добавил, что в целом, на сегодняшний день, оперативная обстановка в регионе оценивается как стабильная и контролируемая. "Наши основные задачи остаются неизменными – это обеспечение общественной безопасности и создание комфортных условий жизни наших земляков", - резюмировал глава области.

﻿ admtyumen.ru 1 /