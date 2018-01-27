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Владимир Якушев рассказал полпреду, как в регионе решают проблемы дольщиков

12:03 27 января 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Как в Тюменской области решаются проблемы обманутых дольщиков и ситуацию по невыплате заработной платы рассмотрели во время рабочей встречи полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и губернатор Владимир Якушев. 

Глава региона отметил, что в решении проблемы задолженности по заработной плате региональное правительство работает совместно с прокуратурой и правоохранительными органами. Этот вопрос находится на контроле. По каждому предприятию, где регистрируется латентная задолженность, формируется дорожная карта, ищутся решения и принимаются все возможные меры, чтобы оно могло погасить долги перед работниками.

Тема долевого строительства многоквартирных домов и работа с людьми, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков в Тюменской области также находится в зоне постоянного внимания. Для разрешения ситуации по каждому проблемному объекту принимаются необходимые меры. Региональное правительство совместно с "Тюменской домостроительной компанией" реализует масштабный инвестиционный проект. Только он позволит восстановить права более двухсот пятидесяти участников долевого строительства.

Всего в Тюменской области с 2010 года насчитывалось 72 проблемных многоквартирных дома, участие в долевом строительстве которых принимало более 5 тыс. 800 граждан. В последние годы во взаимодействии с прокуратурой области восстановлены жилищные права свыше 5 тыс. 600 граждан - участников строительства 69 домов.

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Теги: Владимир Якушев , долевое строительство , Игорь Холманских

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