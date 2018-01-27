Тюменцы примут участие в конкурсе социальной рекламы "Спасем жизнь вместе"

Тюменцы примут участие в конкурсе социальной рекламы/Фото мвд.рф

Всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни "Спасем жизнь вместе" проводит МВД России в январе-апреле 2018 года.

Цель конкурса- привлечь внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и сформировать в обществе негативное отношение к их незаконному использованию.

Конкурс проводится в два этапа (региональный и федеральный) по следующим номинациям:

- "Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни";

- "Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики";

- "Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни".

Организатором регионального этапа конкурса является Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области.

В ходе регионального этапа конкурса с 15 января по 20 февраля проводится предварительный отбор конкурсных работ.

Работы представляются по форме:

Работы в номинации "Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики" представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла: JPG, разрешение 1920x1080р (формат 16x9), не более 10 МБ.

Работы в номинации "Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни" представляются на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла, avi, mpeg 4; разрешение 1920x1080p, не более 500 МБ; длительностью не более 120 сек.; звук: 16 бит, стерео.

Работы в номинации "Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни" представляются в бумажном виде, а также на оптических носителях (CD или DVD). Форматы файла. JPG/PDF, разрешение 1920х 1080р (формат 16\9), не более 10 МБ.

К каждой работе прилагается заявление, краткая аннотация.

Конкурсные работы вместе с заявлениями участников, аннотациями необходимо представить по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 38, или по электронной почте: umvd72@mail.ru с пометкой "На конкурс ГУНК".