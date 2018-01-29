В Нефтеюганске вынесен приговор шести участникам ОПГ за хищение нефти

фото sledcom.ru

Шесть участников организованной группы признаны виновными в совершении преступления, которое связано с покушением на хищение имущества из нефтепровода. Нефтеюганский районный суд вынес им обвинительный приговор.

Государственным обвинителем представлены суду доказательства того, что подсудимые, действуя в составе организованной преступной группы, в декабре 2013 года пытались совершить хищение нефти посредством несанкционированной врезки в нефтепровод, принадлежащий ОАО "НК Роснефть". Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В результате действий предприятию мог быть причинен ущерб на сумму более 19 млн рублей.

Суд назначил виновным наказание от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях, сообщает пресс-служба прокуратуры по ХМАО-Югре.