Илья Черноусов стал первым в России победителем марафона "Марчалонгу"

Фото Федерации лыжных гонок России

Российский лыжник Илья Черноусов одержал победу в классическом марафоне на 70 км "Марчалонга".

Спортсмен стал первым россиянином, одержавшим победу в традиционной гонке, которая проходит в Италии с 1971 года. В советской истории марафон 1980 года выигрывал двукратный бронзовый призер Игр-1976 Иван Гаранин.

Второе и третье места по итогам марафона заняли норвежские спортсмены Тор Бьорсет Бердал и Мортен Эйде Педерсен. Россиянин Ермил Вокуев финишировал седьмым, Никита Ступак стал 27, Евгений Дементьев занял 37 строчку, а Антон Шипулин - 79. Среди женщин отличилась россиянка Евгения Мелина, которая занята 5 место, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.