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Тюменская область отметилась в рейтинге рынка автомобилей с пробегом

19:31 29 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - auto-novelty.ru

На 2,6% подрос рынок легковых автомобилей с пробегом в Тюменской области в 2017 году. Рейтинг 30 крупнейших региональных вторичных рынков составило аналитическое агентство "АВТОСТАТ".

В прошлом году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 301 тыс. единиц, показав тем самым рост на 2,1% к результату 2016 года. В лидерах среди субъектов традиционно находятся Москва с областью, суммарная доля которых составила 11,5%. Но, в отличие от 2016 года, рейтинг возглавляет не столица страны, а Подмосковье, вторичный рынок которого в 2017 году достиг 315,2 тыс. машин, продемонстрировав рост на 4,1%.

Таким образом, Москва опустилась на вторую строчку – объем столичного рынка составил 296,9 тыс. единиц, показав падение на 9,2%. Третью позицию с долей 5% сохранил Краснодарский край. В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка за отчетный период показал небольшой рост, что обеспечило ему четвертое место.

Замыкает пятерку лидеров Ростовская область. В Топ-10 крупнейших вторичных рынков также попадают: Свердловская область, Башкортостан, Челябинская область, Татарстан и Новосибирская область.

Самый большой рост среди представленных регионов показывает Дагестан (+11,4%). А вот в "минусе", помимо Москвы, находятся еще шесть регионов: Самарская область (-1,4%), Приморский край (-1,7%), Воронежская область (-0,7%), Пермский край (-3,7%), Белгородская область (-0,8%) и Хабаровский край (-5%).

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Теги: автомобили , рейтинг

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