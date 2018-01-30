В Тюмени завершено расследование уголовного дела, совершенного в октябре 2005 года

Фото следственного комитета РФ

Расследование уголовного дела 12-летней давности об изнасиловании завершено в Тюмени.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, в октябре 2005 года обвиняемый тюменец 1967 г. р. со своим знакомым 1982 г. р. в состоянии алкогольного опьянения остановили автомобиль под управлением женщины 1977 г. р. и попросили их довезти в район поселка Антипино. В пути мужчины решили похитить имущество женщины. На безлюдном участке местности у реки Туры они ограбили женщину, после чего изнасиловали ее.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. Но благодаря планомерной и последовательной работе следователей, следователей-криминалистов, а также использованию возможностей современных экспертных учреждений и информационных баз данных личность злоумышленников была установлена. В частности, по изъятым на месте происшествия следам биологического происхождения была проведена генетическая экспертиза, результаты которой свидетельствовали о причастности обвиняемого к совершению преступления. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела потерпевшая уверенно опознала мужчин, также с обвиняемым была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он детализировал свои показания.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

Уголовное дело в отношении второго подозреваемого выделено в отдельное производство в связи с розыском последнего.