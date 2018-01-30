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Тюменцы вошли в состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы среди юниоров

13:48 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ЦСП72

Илья Новопашин, Вячеслав Малеев, Екатерина Санникова и Эмма Тимербулатова из Тюменской области вошли в состав российской сборной по биатлону на чемпионат Европы среди юниоров, который пройдет в Поклюке в Словении с 31 января по 4 февраля.

Также в составе сборной представители Югры - Антон Овсянников и Элина Никитина.   

Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал состав команды, которая примет участие в чемпионате Европы. Помимо тюменских спортсменов в состав включены:  Василий Томшин из Санкт-Петербурга, Игорь Малиновский, выступающий за Омскую область и Камчатский край,  Ильназ Мухамедзянов из Удмуртской Республики, Карим Халили из Москва. Среди юниорок: Валерия Васнецова из Пермского края, Полина Шевнина и Ирина Казакевичиз Свердловской области и Анастасия Кайшева из Удмуртской Республики, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. 

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Теги: биатлон , чемпионат Европы

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