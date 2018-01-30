Обновленная СТО открылась в Ишиме

СТО в Ишиме/фото Инвестиционного агентства Тюменской области

Предприниматель Андрей Дементьев из Ишима открыл дополнительный блок станции технического обслуживания: запустил линию с диагностическим оборудованием – осциллографом, установил новое программное обеспечение и камеры видеонаблюдения, газоотводные и очистные сооружения.

По информации департамента инвестиционного агентства Тюменской области, приобретение современного оборудования стало возможно благодаря получению микрозайма в Фонде микрофинансирования Тюменской области. Компания "Автономия", оказывающая услуги по ремонту автомобилей, работает в Ишиме более 10 лет. На предприятии трудятся 11 человек.

В 2017 году Андрей Дементьев принял решение о расширении бизнеса. Для приобретения нового оборудования он обратился за господдержкой.

"Нам очень помогла поддержка фонда, ведь приобретение нового оборудования позволит улучшить качество работы, расширить перечень наших услуг и тем самым привлечет новых клиентов. Надеюсь, в будущем создать новые рабочие места, увеличить доход и вывести наш автосервис на новый виток развития", - рассказал руководитель фирмы "Автономия" Андрей Дементьев.

Теперь для быстрого обслуживания клиентов в обновленном СТО используют аргоновую сварку. Кроме того, закуплено гаражное оборудование, приобретен газовый котел и печки, которые работают на отработанном масле, что позволит добиться экономии средств на отоплении.