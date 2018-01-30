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Тюменцев приглашают оценить новую программу Росгосцирка

13:37 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Премьера новой программы Росгосцирка "Фиеста" запланирована на арене тюменского цирка 3 февраля в 16 часов. В Тюмени уже идут репетиции яркого и динамичного шоу.

В представлении заняты артисты разных цирковых жанров: дрессировщики, воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы, коверные. Не обойдется и без многочисленных аттракционов с животными.

В номере "Пиратские страсти" заняты пять человек: три вольтижора и два ловитора. Среди тех, кто держит, ловит, а также выполняет трюки в воздухе, много новеньких. Маргарита Будикова – одна из них. Раньше девушка танцевала в балете, но с удовольствием променяла танцы на земле на танцы в воздухе.

Корреспонденту "Тюменской линии" девушка рассказала, что страх высоты просыпается в ней только после долгого перерыва в работе, но крепко засыпает после череды репетиций.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Конечно, страшно бывает. Особенно после долгого перерыва, каникул. Но нужно перебарывать себя и вновь привыкать. До этого я танцевала в балете. С переходом в цирк ограничений не стало больше, а держать форму и постоянно заниматься мне привычно", - отметила воздушный гимнаст Маргарита Будикова.

До этого цирк гастролировал в соседнем Омске с новогодней программой. Теперь многочисленные животные, жонглеры, гимнасты и другие артисты поселятся в Тюмени на месяц – до 25 февраля. Для многих из них Тюмень — любимый город.

Дрессировщица обезьян Ольга Ван Ю Ли вместе с Моней и другими обезьянами выступали в тюменском цирке три года назад. С тех пор и номер, и артисты заметно выросли и вновь ждут зрителей в гости.

"Публика у вас все-таки цирковая. Цирк очень любят и всегда хорошо принимают. Мы рады выходить в Тюмени на манеж, потому что тут благоприятная атмосфера, очень хороший цирк, очень хороший зритель. Мы всегда рады приехать в Тюмень", - отметила Ольга Ван Ю Ли.

В разговоре о питомцах она рассказала, что в город привезли шесть взрослых самцов. Все они очень своенравны и живут отдельно друг от друга. С их участием зрителю обещают всевозможные трюки, катание на мотоциклах, гироскутерах, велосипедах, самокатах, жонглирование и прыжки.

"Нужно прийти и посмотреть. На самом деле номер интересный и очень смешной. Все, что возможно, все, что могли — мы все охватили", - подчеркнула Ольга Ван Ю Ли.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Наш город станет особенным и для подрастающего поколения медведей. Номер "На пляже" - это ностальгия по аттракциону "Баня". Когда-то родители дрессировщика медведей Алии Такшантовой покорили с этим номером весь Париж. Теперь девушка рассчитывает на успех своего номера с юными медвежатами в Тюмени: всем им 10 месяцев от роду, восемь из которых они усердно репетируют.

Помимо реприз с юными артистами, зрителей ожидает аттракцион с тремя взрослыми медведями. При этом один из них является самым большим в Росгосцирке: его рост — 2,4 метра, а вес превышает 1,5 тонны. Основные условия работы и с маленькими, и с большими медведями, как отмечает дрессировщик Алия Такшантова, это любовь и уважение.

"Все построено только на взаимопонимании и любви. Я их до безумия люблю и это вся моя семья. Это все мои дети. Это вся моя семья, я просто фанатею по ним. Поэтому я работаю только на том, что вокруг царит любовь. Я стараюсь только на этом делать дрессуру. И если есть желание — приходите кто хотите! В медвежатник мы вас проведем, покажем как они живут, в каких условиях. Как к ним относятся. Только Welcome!", - отметила дрессировщик медведей Алия Такшантова.

Приобрести билет на представление можно здесь. Первые выступления пройдут 3 февраля в 16 часов, 4 февраля в 12 и 16 часов. Дети младше 3 лет могут посетить представление бесплатно при наличии документа, подтверждающего возраст ребенка (свидетельство о рождении или запись в паспорте родителя) и в сопровождении взрослого с билетом.

Администрация цирка напоминает, что с одним взрослым может прийти только один ребенок без предоставления отдельного места.

Владислав Соколов

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Теги: акробатика , животные , Росгосцирк , Тюменский цирк , шоу

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