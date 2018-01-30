Ростелеком подключил к бесплатному Интернету девятнадцать сел региона

rostelecom.ru

19 сел Тюменской области подключены к бесплатному Интернету компанией "Ростелеком" по программе устранения цифрового неравенства.

В каждом населенном пункте "Ростелеком" установил опору и смонтировал точку WI-FI доступа. Технология обеспечивает доступ в Интернет со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с в радиусе до 100 метров от точки доступа, которая располагается, как правило, в центре деревни или поселка.

Связисты отмечают, что популярность точек доступа Wi-Fi резко возросла после обнуления тарифов в прошлом году: количество выходов в Интернет увеличилось почти на 40%.

Как рассказал директор филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков, программа устранения цифрового неравенства стартовала в 2015 году.

"В большинстве населенных пунктов, вошедших в проект на территории Тюменской области, интернет был очень медленным или совсем отсутствовал. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию 125 точек Wi-Fi в 20 муниципальных районах области. Подключение Интернета в поселках и деревнях позволит существенно повысить качество оказываемых на их территории телеком-услуг: подключить к сети школы, библиотеки, медучреждения, банкоматы и терминалы, развернуть сети мобильных операторов и т.д", - отметил Игорь Волков.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Марии Рудзевич, с приходом Интернета жителям сел и деревень открываются возможности цифровой экономики. В том числе электронные государственные услуги: запись на прием к врачу, проверка пенсионных накоплений, подача заявки на оформление паспорта. Сельчане могу производить электронные платежи и развивать свои цифровые компетенции.

Напомним, в 2014 году Федеральное агентство связи и "Ростелеком" заключили государственный контракт об условиях оказания универсальных услуг связи. Точки доступа в Интернет будут организованы почти в 14 тыс. малых населенных пунктах, в том числе 204 населенных пункта в Тюменской области.

Для координации совместных усилий в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры в Тюменской области в июне 2017 года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством Тюменской области, министерством связи и массовых коммуникаций и "Ростелеком".