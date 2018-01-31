Аромашевцы состязались в охотничьем биатлоне и лыжных гонках

sladkovo.admtyumen.ru

Первый этап 33 районных зимних сельских спортивных игр, посвящённых 95-летию района, состоялся в Аромашево.

Участники соревновались в охотничьем биатлоне, лыжных гонках, полиатлоне, а также состоялись состязания механизаторов.

В соревнованиях механизаторов в командном первенстве лидировало Кармацкое сельское поселение. Среди лыжников - команда Русаковского поселения. В полиатлоне и охотничьем биатлоне также победили русаковцы.