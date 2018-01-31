В Тюмени растет количество заболевших ОРВИ

фото ИА "Тюменская линия"

8 тыс. 736 человек с ОРВИ зарегистрировано в Тюмени с 22 по 28 января. Среди них детей – 6 тыс. 578. Количество заболевших среди тюменцев увеличивается. Есть случаи гриппа.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюмени, за неделю госпитализированы 32 человека с симптомами респираторно-вирусных инфекций, в том числе 26 детей. Диагноз "грипп" поставлен двум заболевшим: грипп А был выявлен у ребенка до двух лет, грипп В – у взрослого.

Эпидемический порог распространения ОРВИ и гриппа не превышен. Прирост заболевших за неделю составил 5,3%, среди которых большая часть – дети дошкольного возраста.

Напоминаем, что в период сезонной заболеваемости респираторными инфекциями важно соблюдать меры профилактики: ограничить посещение мест с большим скоплением людей, правильно питаться, одеваться в соответствии с погодой, в случае появления симптомов ОРВИ обратиться за помощью в поликлинику.