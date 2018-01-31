Пенсионерка из Нефтеюганска передала мошенникам-экстрасенсам большую сумму денег

фото ИА "Тюменская линия"

411 тыс. рублей заплатила мошенникам-экстрасенсам пенсионерка из Нефтеюганска.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре, она нашла в Интернете объявление об оказании услуг экстрасенсов. Заинтересовавшись предложениями ясновидящих, женщина выполнила условия по предоплате курса эзотерических сеансов. Позже аферисты, выдающие себя за экстрасенсов, потребовали перевести еще деньги для более тщательной работы по устранению "порчи", которую якобы разглядели на пенсионерке. Доверчивая женщина беспрекословно выполнила все требования. В момент очередного сеанса преступники отправили еще один запрос на оплату, но потерпевшая заподозрила неладное и только после этого обратилась в полицию. Общий ущерб для пенсионерки составил 411 тыс. рублей.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативных мероприятий для установления и задержания злоумышленников.