Студент ТюмГУ вошел в состав сборной России для участия в Олимпиаде

Денис Спицов вошел в состав российской сборной на Олимпиаду в Пхенчхане/фото ТюмГу

Студент четвертого курса института физической культуры ТюмГУ Денис Спицов включен в состав сборной России по лыжным гонкам на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Спицову 21 год, он один из самых молодых в элите российских лыжников, первый сезон выступает на этапах Кубка мира, где занимает четвертое место в общем зачете среди спортсменов до 23 лет. В активе Дениса несколько серебряных медалей чемпионатов страны и Всемирных зимних военных игр в Сочи в 2017 году. Высшие достижения Спицова пока приходятся на юниорский период. На молодежных и юниорских мировых первенствах он завоевал медали всех достоинств, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.