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Министерство культуры поддержит рублем кинорежиссеров

19:47 31 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото admtyumen.ru

Минкультуры России подготовило проект приказа, утверждающий основные принципы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2018 году. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщает пресс-служба Минкульта, он устанавливает предельные суммы господдержки производства национальных фильмов, среди которых дебютные, авторские и экспериментальные игровые ленты, телесериалы, неигровые и анимационные картины.

"Приказ необходим для расчета организациями кинематографии сметной стоимости производства фильмов, с учетом утвержденных предельных сумм государственной поддержки по видам киновидеопродукции, что делает механизм отбора организаций кинематографии более прозрачным и открытым", — говорится в пояснительной записке к документу.

Так, предлагается ограничить государственное финансирование полнометражных социально значимых игровых фильмов суммой в 70 млн рублей, для полнометражных игровых авторских и экспериментальных фильмов ввести поддержку в размере не более 40 млн, для игровых фильмов-дебютов — не более 25 млн, для полнометражных игровых детских фильмов — не более 50 млн. При этом фильмы могут получить поддержку не более 2/3 сметной стоимости проекта. Кроме того, на завершение производства полнометражного фильма может быть выделено ‎до 15 млн рублей.

Государственное финансирование анимационных фильмов может быть не более 250 тыс. рублей за минуту (короткометражные фильмы), не более 220 тыс. рублей за минуту (сериалы и циклы), не более 50 млн рублей (полнометражные) и не более 200 тыс. рублей за минуту (дебюты). Документальные полнометражные ленты могут претендовать на финансирование до 3 млн рублей, короткометражные — до 2,2 млн фильмы, научно-популярные — до 2,3 млн, фильмы-дебюты – до 1 млн, неигровые спецпроекты — от 2 до 8 млн рублей. Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта стартовало 29 января и продлится до 12 февраля. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится с 29 января по 4 февраля.

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Теги: кино , Министерство культуры РФ , режиссура

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