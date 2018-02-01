Министерство культуры поддержит рублем кинорежиссеров
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Минкультуры России подготовило проект приказа, утверждающий основные принципы государственной финансовой поддержки кинопроизводства в 2018 году. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как сообщает пресс-служба Минкульта, он устанавливает предельные суммы господдержки производства национальных фильмов, среди которых дебютные, авторские и экспериментальные игровые ленты, телесериалы, неигровые и анимационные картины.
"Приказ необходим для расчета организациями кинематографии сметной стоимости производства фильмов, с учетом утвержденных предельных сумм государственной поддержки по видам киновидеопродукции, что делает механизм отбора организаций кинематографии более прозрачным и открытым", — говорится в пояснительной записке к документу.
Так, предлагается ограничить государственное финансирование полнометражных социально значимых игровых фильмов суммой в 70 млн рублей, для полнометражных игровых авторских и экспериментальных фильмов ввести поддержку в размере не более 40 млн, для игровых фильмов-дебютов — не более 25 млн, для полнометражных игровых детских фильмов — не более 50 млн. При этом фильмы могут получить поддержку не более 2/3 сметной стоимости проекта. Кроме того, на завершение производства полнометражного фильма может быть выделено до 15 млн рублей.
Государственное финансирование анимационных фильмов может быть не более 250 тыс. рублей за минуту (короткометражные фильмы), не более 220 тыс. рублей за минуту (сериалы и циклы), не более 50 млн рублей (полнометражные) и не более 200 тыс. рублей за минуту (дебюты). Документальные полнометражные ленты могут претендовать на финансирование до 3 млн рублей, короткометражные — до 2,2 млн фильмы, научно-популярные — до 2,3 млн, фильмы-дебюты – до 1 млн, неигровые спецпроекты — от 2 до 8 млн рублей. Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта стартовало 29 января и продлится до 12 февраля. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится с 29 января по 4 февраля.
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