В Сургуте полицейские задержали похитителей кабеля

фото УМВД России по Тюменской области

Жителей Сургута 1998 и 1977 г. р. подозревают в краже кабеля. С заявлением в полицию обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил, что неизвестные проникли на территорию строящегося объекта и украли кабель на сумму более 40 тыс. рублей.

По информации УМВД России по Сургуту, были задержаны двое подозреваемых, причастных к аналогичной краже. В начале января подозреваемые проникли на территорию полигона на ул. Аэрофлотской, похитили кабель на сумму более 190 тыс. рублей. Похищенное изъято.

В отношении обоих граждан возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.