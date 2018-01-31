Жительница Омутинского ответит за ложный донос

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Женщину, обвиняемую в ложном доносе, осудят в Омутинском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 48-летняя жительница п. Омутинский обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Следователи проверили информацию. Сведения не соответствовали действительности, было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.

Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет.