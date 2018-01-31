Четыре случая гриппа зарегистрировано в Тюменской области

фото ИА "Тюменская линия"

12 тыс. 587 случаев ОРВИ, в том числе три случая гриппа А(H1 N1) и один случай гриппа В, выявлены в Тюменской области с 22 по 28 января. Среди заболевших ОРВИ доля детей до 14 лет составляет 70%.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе регистрируется сезонный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость не превышает недельные эпидемические пороговые уровни.

В управлении работает горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа - 89044929230.