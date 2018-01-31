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Руфат Биктимеров: права инвалидов защищает межведомственная группа

15:32 31 января 2018 | mobile | | print версия для печати

Межведомственная группа, созданная на базе прокуратуры Тюменской области, призвана выявлять нарушения прав инвалидов. В ее состав входят представители департаментов и контролирующих органов.

Об этом сообщил заместитель прокурора региона Руфат Биктимеров на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, задача группы – коллегиальное решение проблем, возникающих при нарушении прав тюменцев с ограниченными возможностями здоровья.

"Один из примеров: Бердюжский районный суд рассматривал исковое заявление районного прокурора о восстановлении прав инвалида 2-й группы 1934 года рождения, - рассказал Биктимеров. – Прокурор обратился с иском о восстановлении права инвалида на повышенную фиксированную выплату к трудовой пенсии. К сожалению, зачастую люди в силу преклонного возраста или физических ограничений не могут самостоятельно обратиться в суд или органы прокуратуры. Но  мы можем защитить интересы таких людей".

Прокуроры выявляют и уголовные преступления. "Как правило, это случаи, когда коммерческие организации берут на себя обязанности по трудоустройству особых работников, - отметил Руфат Биктимеров. – На эти цели государство выделяет определенные средства. Так, было установлено, что деньги, выделенные предприятию "Империя вкуса" на устройство инвалидов, были похищены".

Сумма, по словам зампрокурора, не очень значительная – около 400 тыс. рублей, но, тем не менее, это говорит о том, что некоторых руководителей не останавливает даже то, что деньги направлены на защиту прав людей с проблемами здоровья.

"Некоторые руководители организаций, призванных представлять и защищать права инвалидов, к сожалению, становятся фигурантами уголовных дел", - отметил он.

В 2017 году к прокурору Тюменской области обратились представители местного отделения Всероссийского общества глухих. Они рассказали, что к ним стали поступать сообщения от Пенсионного фонда о некоем их трудоустройстве.

"Выяснилось, что руководство тюменского отделения Всероссийского общества глухих присваивало деньги, выделенные, в том числе, банковскими организациями, на трудоустройство своих подопечных, - сообщил Биктимеров. – Сумма составила около двух миллионов рублей. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", а после нашего уведомления головное управление общества начало внутреннюю проверку".

Руфат Биктимеров не исключает, что в ближайшем будущем станут известны результаты целого ряда проверок, проводимых ведомством в настоящее время.  

Николай Ступников

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Теги: инвалиды , прокуратура , Руфат Биктимеров , уголовные дела

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