Студенты Тобольска стали победителями и призерами международного конкурса

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Студент филиала ТИУ в Тобольске Денис Белик с работой "Разработка методики каталитической очистки пропана от метанола как условие получения товарного продукта" стал победителем III Международного интеллектуального конкурса University Stars-2017.

Диплом 2 степени получила Наталья Плехова с проектом "Исследование содержания воды и серы в товарной нефти Приобского месторождения". Призером второй степени в номинации "Исследовательский проект" стал Геннадий Белых с темой "Повышение селективности процессов дегидрирования и крекинга с использованием каталитических систем на предприятиях нефтегазовой отрасли". Среди научно-исследовательских проектов в IV ступени – докторантура второе место занял кандидат технических наук, доцент кафедры химии и химической технологии Андрей Егоров с темой "Утилизация отходов предприятий нефтегазовой отрасли как условие дополнительного извлечения сырья и сохранения здоровья населения региона".

Конкурс University Stars проводится третий раз в дистанционной форме по разным уровням обучения, направлениям, номинациям и формам предоставления проектов c присуждением денежных премий. В конкурсе приняли участие бакалавры (студенты-специалисты), магистранты, аспиранты, докторанты более трехсот высших учебных заведений России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Китая, Польши, Туркменистана, Узбекистана. От Тюменского индустриального университета на конкурс были представлены проекты по направлениям "Технические науки" и "Науки о Земле", сообщает пресс-служба ТИУ.