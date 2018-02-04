Тюменцы могут стать волонтерами на фестивале "Славянский базар-2018"

Фото: группа "Славянский базар-2018" vk.com

Пятый ежегодный фестиваль "Славянский базар-2018" пройдет в Тюмени 24 и 25 марта. В этом году мероприятие состоится при поддержке президентского гранта, организаторы обещают яркое и интересное событие.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" организатор фестиваля Марина Заватская, в настоящее время идет набор волонтеров и всех тех, кто желает участвовать в организации и проведении "Славянского базара".

"Есть самые разные задачи, как правило, каждому волонтеру удается подобрать то, что ему по душе. Кому-то проще потаскать что-нибудь, кто-то любит с детьми играть, кто-то может помочь режиссеру и ведущим. Мы рады практически любому человеку любого возраста", - рассказала Марина Заватская.

Добровольные помощники смогут проявить себя в нескольких направлениях деятельности. Потребуется помощь оформителей, грузчиков-переносчиков, перевозчиков, привратников (дежурство на входе), домовых (помощь на площадках, наблюдение за порядком), вестовых (пойди туда, не знаю куда и принеси то, что нужно), пестунов (детская площадка), администраторов, журналистов и фотографов.

Для волонтеров, которые будут заняты на фестивале целый день, организуют бесплатное питание. Кроме того, впервые в истории фестиваля, помощников нарядят в одежду, сшитую в русском народном стиле.

"В грант заложили костюмы для волонтеров. Мы будем шить одежду сами. Приедет реконструктор из Чебаркуля Ника Недолужко, она уже неоднократно участвовала в фестивалях и показывала свои коллекции. Сейчас мы совместно разрабатываем дизайн и после его утверждения начнем шить. Ткани уже закупили", - добавила Марина Заватская.

Подать заявку тюменские волонтеры могут в официальной группе фестиваля "Славянский базар-2018" в соцсети "ВКонтакте". Для помощников организуют несколько обучающих встреч. При необходимости организаторы внесут соответствующие записи в волонтерские книжки.

Любовь Голышева